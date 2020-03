Stop al tennis internazionale fino al 7 giugno per l'emergenza Coronavirus

Stop al tennis internazionale fino al 7 giugno, e saltano gli Internazionali di Roma: è la decisione dell’Atp e della Wta, che per l’emergenza coronavirus ha decretato lo stop a tutti i tornei della primavera del circuito professionale maschile e femminile. Gli Internazionali d’Italia erano in programma dal 4 al 17 maggio.

Fra i tornei cancellati, oltre agli Internazionali di Roma, il Master 1000 di Montecarlo (12-19 aprile), gli Atp 250 dell’Estoril (Portogallo), in programma dal 27 aprile, e di Monaco di Baviera (Germania), dalla stessa data. Saltano anche il Master 1000 di Madrid, che sarebbe dovuto scattare il 3 maggio, gli Atp 250 di Ginevra (dal 17 maggio) e di Lione (stessa data). Non si giocherà neppure al Roland Garros, a Parigi, dal 24 maggio.

Nei giorni scorsi era stato annullato il Masters 1000 di Indian Wells, oggi le autorità locali hanno disdetto il combined (Atp e Wta) di Miami, prima dello stop dell’Atp per sei settimane. Per quanto riguarda i tornei Wta, racchette ferme, oltre a Roma, anche a Madrid e Parigi, Ginevra e Lione. Il torneo parigini, sia per gli uomini che per le donne, verrà recuperato.

