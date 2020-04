MotoGp, rinviati a causa del Coronavirus i Gran Premi del Mugello e di Barcellona

Il Gran Premio d’Italia e quello di Catalogna, in programma rispettivamente all’Autodromo del Mugello (29-31 maggio) e al circuito di Barcellona (5-7 giugno), sono stati rinviati a causa della pandemia di Coronavirus.

«Dato che la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione - si legge in una nota della MotoGp - nuove date per questi Gran Premi, così come quelli di Francia e Spagna recentemente posticipati, non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile».

© Riproduzione riservata