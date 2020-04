È morto il giornalista sportivo Franco Lauro, volto noto della tv

E' morto Franco Lauro, uno dei volti più noti del giornalismo sportivo in tv, in particolare di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il giornalista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore.

Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato, Lauro è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo Rai.

Franco Lauro, nato a Roma nel 1961, era uno dei volti più noti del giornalismo sportivo televisivo. Dopo aver lavorato per quotidiani romani e collaborato con radio private della Capitale dove si è occupato in prevalenza di notizie di calciomercato, l’esordio in tv nel 1981 in una emittente locale. Nel 1982-83 ha raccontato il campionato delle squadre di calcio capitoline nelle telecronache sull'emittente romana TeleRegione nella popolare trasmissione 'Roma e Lazio dal 1 minuto'.

Nel 1984 l’assunzione in Rai dove è diventato uno dei volti e delle voci più note e amate, commentando 8 Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), 6 edizioni dei Mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, 12 Europei di basket, 3 Mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, varie edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi.

La Rai esprime «profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro», morto a soli 58 anni. «Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa - conclude l'azienda - il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza».

