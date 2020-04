Ferrari, Vettel: "Rinnovo è questione di tempo, ancora un passo per il titolo mondiale"

Sebastian Vettel continua a vedersi ancora in Ferrari. Il pilota tedesco, che in genere firma accordi triennali, in un’intervista rilasciata a Sky Sport parla del suo futuro e della voglia di portare la "rossa" al trionfo Mondiale e di altro ancora. Si comincia dalle trattative, rallentate anche a causa della pandemia Covid-19, per il rinnovo del contratto in scadenza quest’anno.

"Ovviamente sono in contatto con Binotto, parliamo di cosa succede - ha spiegato Vettel -. Parlo con la squadra, della situazione e di come viene gestita e come potrebbe svilupparsi, ma anche di cosa sarà meglio quando torneremo a gareggiare. Per quanto mi riguarda, dopo la giusta decisione di fermare tutto in Australia, l’azienda ha chiuso. Avremo modo di parlare del contratto prima che riparta la stagione. La mia intenzione è quella di restare in Ferrari, abbiamo chiarito questa cosa ed è solo una questione di tempo". Il Mondiale 2020 non è mai partito, è stato fermato in Australia quando tutto era pronto per iniziare il weekend di Melbourne.

Sono settimane complicate, che lasceranno il segno in futuro: "Questa situazione sta insegnando qualcosa a tutti, è un periodo di grande interiorità - ha detto Vettel -. Ci stiamo perdendo molte cose, ma possiamo riflettere sul nostro ruolo nel mondo e dare l’importanza alle piccole cose che torneranno quando tornerà la normalità. Abbiamo capito quanto eravamo fortunati. Vivo di corse e passione, ma d’ora in avanti apprezzerò di più anche le piccole cose".

L’intervista di Sky Sport si chiude con Vettel che manda un messaggio rigorosamente in italiano che ricalca quelli ascoltati tante volte, dopo una pole o una vittoria, urlati via radio ai box: "Grazie ragazzi, a tutti i medici e dottori per quello che stanno facendo. In questo momento è importante stare bene, grazie davvero a tutti voi!".

