Zaniolo: "Sarò il più felice di finire il campionato con la mia squadra"

«Ho capito subito che l’infortunio era grave e da subito facevo il conto alla rovescia per tornare in campo. Ora siamo al terzo mese, penso che sia meglio un giorno in più che in meno. Fondamentale stabilizzare il ginocchio al 100 per cento, se ci sarà l’occasione sarò il più felice di finire il campionato con la mia squadra». Nicolò Zaniolo la sua quarantena l’aveva cominciata prima della pandemia causa infortunio al ginocchio: ma adesso che si aprono spiragli per una ripresa del campionato, il giovane talento della Roma sogna di essere della partita.

«La priorità è rimettere a posto il ginocchio e tornare più forte di prima - dice Zaniolo a Sky Sport - comunque questo lungo stop mi ha insegnato a guardare i dettagli, cosa che prima non facevo».

Tra i messaggi ricevuti in questa convalescenza anche quello del pallone d’oro: «E' stato per me un grandissimo onore».

