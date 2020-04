Calcio e Coronavirus, la Figc posticipa al 2 agosto la fine della stagione 2019-20

Posticipo al 2 agosto della fine della stagione sportiva 2019-2020. È quanto deciso al termine della riunione delle componenti federali della Figc.

«Tale determinazione verrà assunta nel pieno rispetto delle raccomandazioni ricevute dalla FIFA e dalla UEFA, nelle more delle decisioni del Governo e del necessario approfondimento che leghe e AIC faranno in tempi brevi per la definizione del prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno» si legge in una nota Figc.

Nella riunione odierna Gravina «ha aggiornato i partecipanti sulle interlocuzioni con il Governo e sulle ultime indicazioni assunte dall’Uefa e - prosegue la nota della Figc - ha annunciato di voler fissare per inizio maggio la riunione del Consiglio Federale nella quale portare in approvazione le norme sulle licenze nazionali, unitamente ai termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva».

«L’incontro si è incentrato sull'aggiornamento dell’impianto regolamentare che terrà conto delle contingenze emergenziali, senza però derogare ai principi di stabilità del sistema professionistico, e che verrà finalizzato nell’incontro già fissato per il prossimo 30 aprile».

