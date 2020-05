La Juventus guarda al futuro, rinnovo in vista per Buffon e Chiellini

«I rinnovi di Chiellini, Buffon sono in dirittura d’arrivo. E credo anche per Dybala, questa sosta ha interrotto un pò le comunicazioni, però anche lì la nostra volontà e di farlo rimanere con noi il più a lungo possibile». In una intervista a Sky Sport il ds della Juventus, Fabio Paratici parla delle prossime manovre di mercato e dei rinnovi.

Il ds bianconero ha parlato di un modello NBA per il futuro, anche nel mondo del pallone, nonostante le differenze : «Le società avranno qualche difficoltà economiche, bisognerà trovare nuove formule - le parole di Paratici -. Tra i vari sistemi, ho pensato che la NBA possa essere qualcosa da cui prendere spunto. Ci sono molti scambi, c'é il salary cap e il Draft, quindi molte differenze con il nostro sistema. Negli States la lega funge da camera di compensazione per le società, nel calcio chi si avvicina è la Premier League. Io dalla NBA prenderei subito quello degli scambi».

