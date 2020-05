Spadafora gela la Serie A: "Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla"

«Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio»: così in un post sul suo profilo Facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.

«Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!», conclude il ministro.

«Ho sentito che nel corso della prossima settimana potrebbe uscire un nuovo decreto in cui il ministro dello sport Spadafora potrebbe bloccare definitivamente il campionato, ma questo non rientra nelle sue competenze». Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare.

«La Fifa e la Figc hanno spiegato che i campionati devono essere finiti nel corso dell’anno solare - ha spiegato il ds biancoceleste in collegamento con Sky Calcio Club - Se noi non riprendiamo a giugno, possiamo anche farlo ad agosto o a settembre sfruttando il modello dei Mondiali in Qatar del 2022».

