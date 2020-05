Germania, Merkel dà il via libera: a metà maggio riparte la Bundesliga

Ora c'è anche l’ufficialità: la Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, può riprendere da metà maggio. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel.

Confermato quanto anticipato durante il vertice con i governatori dei Laender, ossia la proroga delle limitazioni ai contatti personale fino al 5 giugno, ma aggiunge che ci sono anche alleggerimento: «Anche le persone appartenenti a due conduzioni familiari o nuclei abitativi si potranno incontrare», ha detto la cancelliera annunciando le progressive riaperture sotto la responsabilità dei Laender.

Merkel ha anche tenuto a sottolineare «l'estrema importanza» del «tetto» di nuovi contagi a 50 infezioni ogni 100 mila abitanti per distretto, superato il quale dovranno essere localmente ristabiliti le misure più rigide anti-virus.

Per quanto riguarda le visite in ospizi per anziani o altre strutture sanitarie, d’ora in poi sarà possibile «la visita di una persona di contatto», ha specificato Merkel durante la conferenza stampa seguita al vertice sulle nuove misure con i governatori dei Laender.

