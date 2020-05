Tampone negativo, Dybala guarito dal coronavirus

Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. Lo rende noto la Juventus. «Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19 - si legge sul sito del club -. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare».

«Ci sono state molte discussioni nelle ultime settimane... ma posso finalmente confermare di essere guarito. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto e molto incoraggiamento a tutti coloro che ne soffrono ancora. Un abbraccio a tutti!». Su Twitter Paulo Dybala annucnia finalmente che dopo oltre due mesi è risultato negativo al test del coronavirus.

