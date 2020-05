Oscurati 10 siti web, trasmettevano illegalmente eventi sportivi

Un altro colpo alla pirateria. Prosegue l'attività della Guardia di Finanza a contrasto della diffusione illegale di contenuti audiovisivi fruibili online e tutelati dalla normativa sul diritto d’autore. Nell’ambito della stessa indagine che nel mese di gennaio ha portato al blocco di 15 collegamenti web utilizzati per la visione di contenuti multimediali ad accesso condizionato mediante Iptv, il Tribunale di Roma-Sezione del Gip ha disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, di altri 10 siti web che consentivano l’accesso abusivo a contenuti audiovisivi non autorizzati, in particolare eventi sportivi.

Il provvedimento è stato emesso sulla base degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. I militari hanno sviluppato gli elementi acquisiti a suo tempo da una denuncia/querela presentata dalla Lega di serie A.

