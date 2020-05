La Spagna torna in campo, dall'8 giugno ricomincia la Liga

La Liga torna in campo la settimana dell’8 giugno: Lo ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Il campionato spagnolo era fermo dal 23 marzo.

La Liga non ha ancora annunciato la data in cui si ricomincerà a giocare ma, come spiegano dalla comunicazione dell’associazione dei club spagnoli, lo farà nei prossimi giorni. Finora è stata indicata come ipotesi per la ripartenza la giornata di venerdì 12 giugno.

Il campionato di calcio spagnolo, dopo il lockdown per il coronavirus, ricomincerà dalla 28ma giornata e secondo diverse fonti la prima partita dovrebbe essere il derby fra Siviglia e Betis.

