Esclusa lesione al tendine d'Achille per Ibrahimovic, stop un mese

E’ meno grave di quanto si temeva l’infortunio al polpaccio destro per Zlatan Ibrahimovic che non ha coinvolto il tendine d’Achille. Per l’attaccante svedese si prifila uno stop di un mese. «AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro», si legge in una nota del club rossonero, «il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni».

Ibrahimovic si è sottoposto agli esami strumentali alla clinica Columbus di Milano dopo l’infortunio di ieri durante la partitella di allenamento.

