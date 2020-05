Il Roland Garros si giocherà a fine settembre: "Non sarà a porte chiuse"

Il Roland Garros si giocherà e non a porte chiuse: così il presidente della federtennis francese Bernanrd Guidicelli, intervistato per l’account twitter della federazione transalpina (Fft). Giudicelli si è mostrato ottimista in vista di un’edizione del Roland-Garros 2020 a settembre e senza gli spalti obbligatoriamente vuoti. Finora è stata indicata la data dal 20 settembre al 4 ottobre, ma potrebbe slittare tutto di una settimana.

"Mi sento di dire che abbiamo evitato il peggio: la sospensione, la cancellazione secca, dice il presidente della FFT. Abbiamo un rinvio di alcuni mesi, tutto qui: è un gran sospiro di sollievo! Ci faremo trovare all’appuntamento con tutti gli appassionati di tennis e questa è la cosa più importante. Penso che abbiamo salvato il più grande torneo del mondo su terra battuta e penso che sia il fatto principale».

«Ci indirizzeremo -ha concluso Guidicelli- verso una forma di organizzazione a scartamento ridotto», cioè con poco pubblico, ma sicuramente non a porte chiuse.

