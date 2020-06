Formula 1, otto gare in Europa tra luglio e settembre: Monza il 6/9

Dopo il rinvio per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, la Formula 1 scalda i motori in vista della nuova, e ridotta, stagione. E’ stato infatti ufficializzato oggi un calendario di 8 gare che si terranno in Europa tra luglio e settembre prossimi.

Le prove si disputeranno sui circuiti di Spielberg (Austria) il 5 e 12 luglio, di Budapest (Ungheria) il 19 luglio, di Silverstone (Gran Bretagna) il 2 e 9 agosto, di Barcellona (Spagna) il 16 agosto, di Spa (Belgio) il 30 agosto e di Monza (Italia) il 6 settembre.

Il Gran Premio di Formula 1 di Spa-Francorchamps in Belgio si svolgerà a porte chiuse il 30 agosto a causa delle misure per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato ufficialmente l’organizzazione del Gran Premio del Belgio.

«La corsa si terrà nel pieno rispetto delle misure sanitarie decise dal Consiglio di sicurezza nazionale in concertazione con il governo federale e vallone», si legge in un comunicato. Finora 165.000 biglietti erano stati venduti. Sul sito del Gran Premio è possibile chiedere un rimborso o trasferire i biglietti per l’edizione del 2021.

