Morto a 90 anni Carlo Ubbiali, campione di motociclismo: vinse 9 titoli mondiali

È morto a 90 anni Carlo Ubbiali, tra i più grandi campioni del motociclismo sportivo di tutti i tempi. Nato a Bergamo il 22 settembre 1929, esordì nella classe 1925 nel 1949 e proseguì la sua carriera fino al 1960.

Conquistò un totale di nove mondiali (sei nella 125 e tre nella 250), disputando 74 gare e vincendone 39; collezionò anche 68 podi e 34 giri veloci.

È considerato anche come "il professore di Assen" in quanto nel Gran Premio d’Olanda, in 9 partecipazioni su 10, è sempre andato sul podio (4 vittorie, 4 secondi posti e un terzo tra le classi 125 e 250), eccetto nel 1951, quando si ritirò nella gara delle 125.

© Riproduzione riservata