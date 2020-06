Dybala: "Il coronavirus ormai alle spalle, sto bene ma non sono al top"

«Si avevo il Coronavirus, ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento, ma sto abbastanza bene». Paulo Dybala è intervenuto così, in diretta con Dele Alli, a 'Gamers without Borders'.

«Noi della Juventus siano tornati ad allenarci, il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più - afferma il giocatore della

Juventus -. Spero che possiamo divertirci e far divertire. Penso

che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano che questo sport meraviglioso. Avranno la possibilità di vedere una partita diversa al giorno».

