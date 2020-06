Dalla B col Messina al sogno di Italia '90, Schillaci rivive le notti magiche: "Il mio Mondiale l'ho vinto"

Trent’anni fa il “picciotto” di Palermo, quel ragazzo col vizio del gol che i fantastici Mondiali del 1982 li aveva festeggiati «sul tetto di un bus», diventava l’uomo delle notti magiche, il simbolo di un’Italia unita da Nord a Sud che sfiorò il titolo in casa, lasciando lacrime e rimpianti sul prato del “San Paolo”. Totò Schillaci, icona azzurra e inaspettato bomber di quella rassegna iridata, riavvolge il nastro di un mese «in cui mi è cambiata la vita».

Il ragazzo diventato uomo a Messina e poi affermatosi alla Juventus, con gli occhi spiritati e sotto le note di Bennato e della Nannini, fu l’autentico trascinatore di una Nazionale che pagò a caro prezzo l’unico errore di un percorso quasi trionfale. Sei gol da... ultimo arrivato, un mese da Re Mida per lui che tramutava in gol ogni pallone che toccava. Saranno la testolina di Caniggia e l’uscita a vuoto di Zenga a spegnere il sogno suo e di un’intera nazione, ma quell’estate il ragazzo formatosi a Messina sotto l’ala di Franco Scoglio il suo Mondiale l’aveva già vinto.

«Totò merita i Mondiali»

Prima dell’avventura Mondiale, però, c’è la storia della 22ª maglia strappata in extremis da Totò. Il 31 marzo ’90 l’Italia gioca l’ultima amichevole prima della rassegna iridata. Si va in Svizzera. L’opinione pubblica esalta le doti di Schillaci, Vicini – convinto dal rendimento del bomber con la Juve – lo convoca anche perché la sua Nazionale, nonostante l’altissima qualità in attacco, fatica a trovare il gol. Vialli, Carnevale, Baggio, Serena e Mancini si alternano, ma si segna col contagocce. L’arrivo di Totò è decisivo

