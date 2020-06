Serie C, penalizzazioni per Catania, Trapani, Casertana e Siena: cambiano le classifiche

I campionati stanno per riprendere ma alcune società dovranno fare i conti con le penalizzazioni. La Federcalcio, infatti, ha reso noto che il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, nella seduta presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

Nel dettaglio, un punto di penalizzazione per il Trapani (Serie B), due per Casertana e Catania, uno per la Robur Siena (Serie C). Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Trapani, terzultimo prima della penalità, scende così a 24 punti (era a 25) e viene agganciato dal Cosenza in classifica. Il Catania, prima della penalità a 47 punti, scende adesso a quota 45 ma mantiene ugualmente la sesta posizione nella griglia del Girone C di Serie C. La Casertana, che aveva chiuso al 13^ posto con 38 punti, scala di due posizioni al pari della Paganese (15esima a quota 36). Il Siena “retrocede” di un punto, da 40 a 39 e adesso è alla pari dell’Albinoleffe al settimo posto in classifica. Senza penalità, invece, la formazione bianconera aveva chiuso la stagione regolare al quinto posto.

