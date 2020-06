L'Uefa conferma: Final Eight di Champions a Lisbona, Europa League in Germania

L’Esecutivo della Uefa ha ratificato la Final Eight di Champions League programmata a Lisbona dal 12 al 23 agosto. La Champions ripartirà il 7 e l’8 agosto con Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real e Bayern-Chelsea. Alla finale accederanno le otto qualificate ai quarti di finale che si affronteranno in partita secca secca il 12-13-14 e 15 agosto con finale, sempre nella capitale portoghese, da giocarsi il 23 agosto.

I quarti di finale, le semifinali e la finale saranno divisi tra l’Estàdio do Sport Lisboa e Benfica del Benfica e l’Estàdio Josè Alvalade dello Sporting CP. Ecco il calendario della Champions League 2019/20: 7-8 agosto, partite degli ottavi di finale di ritorno (sedi da confermare, sono disponibili a ospitare gli incontri l’Estàdio do Dragao a Oporto e l’Estàdio D. Afonso Henriques a Guimaraes); 12-15 agosto, quarti di finale (Lisbona); 18-19 agosto, semifinali (Lisbona); 23 agosto, finale (Lisbona).

Tutti gli incontri inizieranno alle 21:00. La data dei sorteggi per i quarti di finale e le semifinali verrà comunicata a tempo debito. Decise poi le sedi delle prossime finali della Champions League: la finale del 2019/20 si sarebbe tenuta presso lo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul che ora ospiterà invece quella del 2020/21. Le tre sedi delle finali successive, che slittano di un anno rispetto a quanto previsto, sono: Stadio di San Pietroburgo a San Pietroburgo (Russia) nel 2022, Football Arena Munich a Monaco (Germania) nel 2023, Wembley Stadium a Londra (Inghilterra) nel 2024.

Stessa formula per l’Europa League dove Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche partite degli ottavi di cui non era stata disputata l’andata a causa dell’emergenza Covid-19, si disputeranno in gara secca in Germania: le altre sei squadre giocheranno il ritorno nella sede originaria. Le vincenti si qualificheranno per le Final Eight che si giocheranno in 4 città tedesche dal 10 al 21 agosto: Duisburg, Gelsenkirchen, Dusseldorf e Colonia, con quest’ultima che sarà anche sede della finale.

