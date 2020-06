Calcio, Totti perde l'orologio e lancia un appello social: "Aiutatemi a trovarlo"

"Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce...". È l’appello che Francesco rivolge a tutti, in particolare ai suoi fan ma più in generale a chiunque possa avere notizie su un oggetto che per lui ha un valore enorme dal punto di vista affettivo.

"Si tratta - scrive Totti su Instagram - di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel)". Ovvero due dei suoi tre figli (Isabel è la terza, la più piccola).

L’ex capitano della Roma chiude l’appello con un "vi ringrazio in anticipo" e con il numero di un cellulare da contattare in caso di notizie utile. Infine una promessa se dovesse esserci ritrovamento e restituzione: "Verrò io di persona a prenderlo".

