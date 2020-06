Il Liverpool è campione d'Inghilterra dopo 30 anni, decisiva la sconfitta del City

Dopo 30 anni il Liverpool torna a vincere la Premier League. A regalare a Reds la certezza matematica di conquistare il campionato inglese con sette giornate d’anticipo è la vittoria per 2 a 1 del Chelsea sul Manchester City. L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, sopraffatto dall’emozione, ha dedicato il titolo ai tifosi.

I suoi uomini hanno un vantaggio inattaccabile - 23 punti - in cima alla classifica. «È un momento così grande, sono completamente sopraffatto», ha detto Klopp dopo aver assistito alla sconfitta del City insieme ai suoi giocatori in un hotel, ma ha esortato i tifosi del Liverpool a festeggiare in casa piuttosto che radunarsi ad Anfield con le restrizioni ancora in atto a causa della pandemia di coronavirus.

«Questa è per voi, là fuori», ha aggiunto Klopp. «È incredibile. Spero che rimaniate a casa o, se volete, di fronte casa, ma non di più. Lo facciamo insieme ed è una gioia farlo per voi». La lunga attesa del Liverpool è stata prolungata di tre mesi a causa della sospensione della Premier League.

