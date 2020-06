Tennis, cancellate le finali di Coppa Davis e Fed Cup 2020

La Itf, federazione internazionale del tennis, ha annunciato che sono state cancellate, per via della pandemia del Covid-19, le finali della Coppa Davis 2020 in programma in novembre a Madrid, e quella della Fed Cup a Budapest.

Si passerà quindi direttamente al 2021, quando le sfide per l’'Insalatiera' saranno ospitate sempre da Madrid, dal 22 al 28 novembre, nel complesso sportivo Caja Magica. La formula sarà sempre quella delle 18 squadre divise in sei gironi, tipo Mondiale e frutto dell’accordo da due miliardi e mezzo di euro stipulato nell’agosto 2018 tra Itf e il fondo d’investimento Kosmos, guidato da Gerard Piquè, difensore del Barcellona, e di cui è socio Lionel Messi.

Kosmo è anche 'sostenuto' da Hiroshi Mikitani, presidente di Rakuten, la società di e-commerce sponsor del Barça. Quanto alle finali di Fed Cup, la 'Davis al femminile', sono state riprogrammate dal 13 al 18 aprile 2021 alla 'Laszlo Papp Arena' di Budapest. La Itf ha precisato di aver preso queste decisioni «dopo tre settimane di attente analisi dei dati e di riflessioni».

