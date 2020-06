Frattura alla spalla per Dovizioso, brusca caduta in una gara di motocross: si dovrà operare

Frattura alla spalla per Andrea Dovizioso: il 34enne pilota romagnolo della Ducati è caduto in una gara di motocross del Campionato regionale sul circuito di Monte Coralli, a Faenza, e ora c'è preoccupazione in vista della ripartenza della MotoGp dopo l’emergenza Coronavirus. Lo riferisce Sky.

Dovizioso si è fatto male alla spalla sinistra dopo un atterraggio ed è stato portato all’ospedale di Forlì. L’operazione è prevista questa sera a Modena per accorciare i tempi, in vista dell’inizio del Mondiale in programma il 19 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera.

