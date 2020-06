Doppio rinnovo in casa Juventus, Buffon e Chiellini firmano fino al 2021

Gigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus prolungandolo fino al 2021. Per entrambi è arrivata la firma per un’altra stagione in bianconero.

"Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Bianconeri da sempre. Per sempre", si legge sul comunicato ufficiale apparso sul sito del club per annunciare la fumata bianca del doppio accordo.

"Sono molto orgoglioso di continuare il sedicesimo anno con questi colori. Abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, darò tutto me stesso per festeggiare altre vittorie insieme!!! #finoallafine", è il commento del difensore bianconero sul suo profilo Facebook.

