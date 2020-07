Atalanta macchina da gol, Pasalic e Gosens firmano il 2-0 contro il Napoli

La macchina da gol dell’Atalanta non si è fermata, raggiungendo quota 82 reti nella ripresa. Gomez (sempre eccezionale) ha mosso le acque innescando Pasalic per il gol che ha sbloccato la gara. Poi ha raddoppiato Gosens. Non è stata una partita eccezionale, anche per il caldo afoso. Il Napoli è sembrato più in serata, ma ha sofferto l’infortunio di Ospina, sostituito da Meret. L’Atalanta ha vissuto delle invenzioni di Gomez, ma sostanzialmente sono stati pochi gli sbocchi nel primo tempo.

Nella ripresa la partita è cambiata e il Papu è stato decisivo. Il Napoli ha reagito, ma sono stati decisivi i primi dieci minuti della ripresa. L’Atalanta ha così inanellato la settima vittoria consecutiva, continuando la propria marcia nelle zone alte della classifica, pensando sempre alla Champions. Gattuso invece ha visto interrotta la serie di cinque successi di seguito.

L’Atalanta con questi tre punti è sempre più salda al quarto posto, a quota 60 punti, anzi tiene nel mirino l’Inter che è davanti di 4 punti. La squadra allenata da Gattuso invece resta al sesto posto, a quota 45, avvicinata dal Milan che è dietro di due punti.

