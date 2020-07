Botta e risposta tra Napoli e Milan, finisce 2-2 lo scontro per l'Europa

Termina in parità lo scontro diretto in «zona» Europa League tra Napoli e Milan. Al San Paolo finisce 2-2 con un doppio botta e risposta tra Theo Hernandez, Di Lorenzo, Mertens e Kessie. E’ un risultato che di fatto fa molto comodo alla Roma, che resta quinta da sola a +2 sugli azzurri di Gattuso (che la qualificazione in Europa già ce l’hanno) e +4 sui rossoneri di Pioli che restano momentaneamente settimi.

Il primo squillo del match è dei partenopei a ridosso del quarto d’ora di gioco: protagonista Mertens, che con una serpentina ubriaca due difensori e poi tenta di aprire il destro da posizione defilata, chiamando Donnarumma ad una gran parata. Il portiere rossonero è provvidenziale anche poco più tardi, negando a Callejon l’1-0 dopo un altro spunto di Mertens.

Appena un minuto più tardi, invece, dall’altra parte arriva il vantaggio del Milan al primo vero affondo: Rebic crossa, Theo Hernandez è liberissimo sul secondo palo e con un sinistro al volo fulmina Ospina. Il Napoli sembra calare d’intensità ma al 34' trova l’episodio per rimettere tutto in equilibrio: sulla punizione insidiosa di Insigne stavolta Donnarumma non è perfetto e regala un tap-in facilissimo a Di Lorenzo, che a porta vuota realizza l’1-1.

Nella ripresa al 60' ci pensa Mertens a ribaltare completamente la situazione, beffando stavolta il portiere rossonero con un destro che viene anche leggermente deviato e vale il 2-1. Passano però una decina di minuti e il Milan trova l’episodio per riequilibrare nuovamente il risultato: Bonaventura viene steso in area da Maksimovic, l’arbitro assegna il rigore senza troppi dubbi e Kessie realizza il 2-2 spiazzando Ospina.

Nel finale Saelamaekers rimedia un doppio giallo in due minuti che costringe i rossoneri a chiudere in inferiorità numerica, ma è un’espulsione che non grava sul risultato finale. Napoli e Milan si prendono un punto a testa.

