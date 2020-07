Atalanta, Muriel cade e batte la testa: trauma cranico e ricovero

Incidente per Luis Muriel. L'attaccante dell’Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale: avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa nella doccia.

Sottoposto a tac, l'esame avrebbe dato esito negativo. Il colombiano salterà comunque la partita di questa sera contro il Brescia. «Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore».

Così Muriel tranquillizza tutti dal suo profilo Instagram dopo l’incidente domestico. I controlli in ospedale hanno escluso problemi, ma stasera l'attaccante colombiano non prenderà parte ad Atalanta-Brescia.

