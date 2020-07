Formula Uno, in Ungheria giro record e pole per il solito Hamilton: Vettel 5° e Leclerc 6°

Pole position numero 90 in carriera per Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes domina la scena nella qualifica del Gran Premio d’Ungheria con il nuovo giro record all’Hungaroring in 1'13"447.

Un decimo di distacco per il compagno di squadra Valtteri Bottas che nella gara domenicale condividerà la prima fila mentre dietro le Mercedes 'nere' si posizionano le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Per la prima volta, invece, la Ferrari piazza entrambe le monoposto nella Q3 con la terza fila formata da Sebastian Vettel (quinto) e Charles Leclerc (seVesto).

Delude la Red Bull con Max Verstappen, solamente settimo, chiudono la top-10 le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz oltre all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Dietro di loro Daniel Ricciardo, George Russell, Alexander Albon, Esteban Ocon e Nicholas Latifi, chiudono la griglia Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

