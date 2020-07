Roma e Inter pareggiano 2-2, Juve a +5: Spal matematicamente in B

Primi verdetti in serie A, soprattutto in coda. La Spal è la prima squadra, dopo 34 turni di campionato, a retrocedere in serie B. Il Brescia, che ha vinto in rimonta 2-1 sugli emiliani, spera ancora. Il Genoa si aggiudica il match-salvezza con il Lecce (2-1 a Marassi), mentre la Fiorentina ottiene la matematica salvezza battendo senza troppa fatica il Torino in casa 2-0. Colpo gobbo della Samp a Parma: sotto di due gol alla fine del primo tempo, i blucerchiati ribaltano e portano a casa la partita (3-2) e sono a un passo dalla salvezza.

Il Napoli, vincendo in pieno recupero 2-1 sull'Udinese, resta ancora al sesto posto, mentre il big match della sera Roma-Inter si conclude con un 2-2 che non soddisfa nessuno. L’Inter resta a cinque punti dalla Juventus che domani sera incontrerà la Lazio mentre la Roma è al quinto posto, a due punti da Napoli e Milan.

