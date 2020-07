La Juventus perde 2-1 con l'Udinese, niente festa scudetto

Vittoria incredibile dell’Udinese in extremis contro la Juventus. 2-1 in rimonta firmato da Fofana al 92', dopo il botta e risposta tra de Ligt e Nestorovski. Festa scudetto quindi rimandata per la squadra di Sarri. Tre punti pesantissimi per la corsa alla salvezza quelli centrati dalla squadra di Gotti, che risponde ai successi di Genoa e Lecce restando a +7 sul terzultimo posto. Alla Dacia Arena l’inizio di gara è molto equilibrato, con ritmi non particolarmente alti: all’8' la squadra di Sarri rischia di farsi male da sola con Danilo, che spizza di testa un cross di Sema colpendo un incredibile palo a Szczesny spiazzato.

La Juve fa fatica a scuotersi e al 26' ci prova con Ronaldo, il cui destro dalla distanza sibila a pochi centimetri dal palo, poi ci prova anche Dybala con una giocata delle sue, conclusa con un mancino sull'esterno della rete. A ridosso dell’intervallo ci pensa de Ligt a regalare il vantaggio ai suoi, sparando dal limite un destro imprendibile per Musso che vale l’1-0. La squadra di Gotti non ci sta e ad inizio ripresa tira fuori la reazione di carattere e di orgoglio che porta all’1-1 di Nestorovski, liberissimo di colpire all’altezza del secondo palo sul cross perfetto di Sema.

La gara si accende e diventa imprevedibile, visto che l’Udinese non ne vuole sapere di difendere il pareggio, ma quando può tenta nuovamente di far male alla retroguardia juventina. Dall’altra parte anche Dybala e Ronaldo non si danno per vinti e cercano qualche soluzione dalla distanza per provare ad impensierire Musso, mai chiamato veramente in causa. Nel finale arriva il colpo di scena con la cavalcata pazzesca di Fofana che regala 3 punti pesantissimi e insperati all’Udinese.

