Coronavirus, positivo ex Barcellona Xavi: "Vado in quarantena ma sto bene"

Xavi Hernandez è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo tramite un post pubblicato sui social è stato lo stesso ex centrocampista del Barcellona, oggi tecnico dell’Al Sadd, formazione del campionato qatariota. "Non sarò in grado di accompagnare la squadra che ritorna in campo per una competizione ufficiale. Al mio posto e a capo dello staff tecnico ci sarà David Prats. Qualche giorno fa, eseguendo il protocollo della federazione, sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sono in perfette condizioni ma, seguendo il protocollo, dovrò restare isolato fino a quando non sarò guarito".

Lo spagnolo ha quindi sottolineato che potrà tornare ad allenare la sua squadra "quando le autorità sanitarie mi consentiranno di farlo. Ringrazio il club per averci messo a disposizione tutti i mezzi per i controlli che prevengono ulteriori contagi".

