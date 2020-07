Giro d'Italia 2020, il nuovo percorso svelato da Nibali, Sagan e Carapaz

La Grande Partenza del Giro d’Italia 2020 sarà data dalla cronometro da Monreale il 3 ottobre - la prima di quattro tappe in Sicilia -, l’arrivo confermato a Milano dopo 21 frazioni.

Il Coronavirus ha costretto il Giro d’Italia a rinunciare al via in Ungheria e a spostarsi in calendario dal consueto mese di maggio ma domani il nuovo percorso, leggermente modificato rispetto al piano originale, verrà svelato al pubblico, con un lungo evento trasmesso sui profili social della corsa rosa.

Saranno intervistati Remco Evenepoel, Peter Sagan, Richard Carapaz e Vincenzo Nibali - partecipanti già confermati e chiamati a dare spettacolo sulle strade del Giro - e parteciperanno, tra gli altri anche il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, il numero uno di RCS MediaGroup Urbano Cairo e il direttore della corsa Mauro Vegni. Il «Giro Day», al via alle 9 di mattina, si aprirà con un video realizzato dalle Frecce Tricolori.

