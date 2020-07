Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus Under 23

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo ha annunciato il club bianconero, salutando il suo ex giocatore con queste parole: «Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, coach Pirlo».

Pirlo torna infatti alla Juventus dopo 5 anni. Nel 2015 l'ex centrocampista aveva lasciato la squadra dopo quattro stagioni in cui aveva conquistato quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Ora l’esperienza con la squadra Under 23, che quest’anno ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro.

