Coronavirus, due positivi nell'Atletico Madrid: squadra ha effettuato i test

Due membri del gruppo dell'Atletico Madrid in partenza domani per Lisbona, dove i biancorossi di Diego Simeone devono giocare giovedì contro il Lipsia per i quarti di finale di Champions League, sono risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto il club della capitale spagnola senza precisare i nomi delle due persone, che sono già state messe in isolamento nelle rispettive abitazioni.

I test erano stati effettuati ieri, come da protocollo. La notizia «è già stata comunicata - fa sapere l’Atletico -all’Uefa, alla federazione spagnola e a quella portoghese, e al Consiglio Superiore dello Sport».

L’Atletico fa anche sapere che nuovi test sono ora previsti per tutta la squadra e il resto del gruppo in partenza per il Portogallo e gli altri che, all’interno dl club, possono aver avuto contatti con i due positivi. In tutto i nuovi tamponi e sierologici riguarderanno 93 persone.

Tutto ciò, viene precisato «potrà comportare dei cambiamenti rispetto al nostro programma di viaggio e sistemazione a Lisbona: Il club si coordinerà con l’Uefa a come ci sarà un nuovo piano lo renderà pubblico. Chiediamo anche il rispetto della privacy in relazione alle due persone risultate positive».

