Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel: si ribalta e finisce in un burrone

Una spaventosa caduta ha visto coinvolto il campione belga Remco Evenepoel durante il «Giro di Lombardià, una delle classiche di ciclismo in corso di svolgimento. Evenepoel, 20 anni, si trovava nel gruppo di testa quando nella discesa da Colma di Sormano a Nesso (Como) ha improvvisamente perso il controllo della bicicletta.

Prima ha sbattuto contro il muretto e poi è caduto dal ponte senza la bici che è rimasta sulla strada. Un volo di circa venti metri finito nel bosco sottostante. Stando alle prime informazioni il ciclista non ha perso conoscenza e avrebbe rimediato un forte colpo alla gamba destra: è stato trasportato in ospedale.

«Voglio tranquillizzare tutti, Remco è sempre stato vigile, ora lo stanno portando in ospedale e vediamo. Ma ci tengo a tranquillizzare tutti». Il direttore sportivo alla Quick Step, Davide Bramati, la squadra del belga

Evenepoel caduto rovinosamente nel Giro di Lombardia, rassicura

ai microfoni della Rai sulle condizioni del corridore.

Buone notizie anche dal sito del 118 che dà il corridore soccorso in codice giallo. «Remco - aggiunge Alessandro Tregner, responsabile della comunicazione della Deceuninck Quick Step - ha riportato un forte trauma alla gamba destra, non ha mai perso lucidità ed ha sempre risposto alle domande del dottor Massimo Branca che lo ha soccorso. Ovviamente è stato imbragato per precauzione e per essere riportato sulla sede stradale».

