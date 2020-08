Motogp, pole per Vinales in Austria con Rossi dodicesimo: Dovizioso lascia la Ducati

Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo.

Solo dodicesimo Valentino Rossi.

Per Vinales è la 10^ pole in top-class (1^ quest’anno), la 21^ considerando tutte le classi. Non si era mai qualificato in prima fila su questo tracciato. Si

tratta della 30^ prima fila in carriera (3^ quest’anno), 60^ prima fila in tutte le classi. Franco Morbidelli su Yamaha Petronas scatterà dalla settima

casella. Problemi alle gomme per Rossi, è ultimo in Q2: partirà

12°.

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati al termine del campionato di MotoGp. A dare la notizia su Twitter è stata la scuderia. «Abbiamo incontrato stamattina il suo agente sul circuto di Spielberg e purtroppo non ci sono le condizioni per continuare la nostra collaborazione con Dovi oltre il suo attuale contratto», ha scritto Ducati, e ha assicurato che con il pilota «si concentrerà su quel che resta della stagione, a cominciare dal Gp d’Austria di domani con il comune obiettivo di aumentare la serie di 13 vittorie già raggiunte insieme di combattere per il titolo fino alla fine del campionato».

Dovizioso, 34 anni, pilota Ducati da otto stagioni, ha vinto con questa marca 13 gran premi e si è piazzato secondo nel campionato del mondo per tre anni di fila: 2017, 2018 et 2019.

