Motocross, Herlings vince il Gp di Lettonia: nono e secondo posto per il pattese Cairoli

Un nono e un secondo posto per il pattese Tony Cairoli al Gp di Kegums, terzo appuntamento nel giro di una settimana in Lettonia e quinto round stagionale del Mondiale di motocross. Il 34enne siciliano della Ktm, sul percorso dove un anno fa rimediò l’infortunio alla spalla che gli costò il resto della stagione, compromette la sua gara 1 con una caduta e la rimonta finale non gli consente di andare oltre il nono posto mentre a vincere è Tim Gajser (Honda) sul beniamino di casa Arminas Jasikonis (Husqvarna) e Jorge Prado (Ktm).

In gara 2, invece, Cairoli approfitta della caduta dello stesso Gajser, poi costretto al ritiro per un problema alla moto, e chiude alle spalle di Jeffrey Herlings (Ktm) e davanti a Jasikonis. La classifica finale del Gp vede dunque il successo di Herlings che consolida la sua leadership nel Mondiale (213 punti) davanti a Gajser (167) mentre Cairoli, col quarto posto complessivo di oggi, viene raggiunto a quota 163 in terza posizione da Jasikonis. Ora il Mondiale di motocross si ferma per tre settimane: prossimo appuntamento in Turchia il 6 settembre prima dei quattro Gp italiani.

© Riproduzione riservata