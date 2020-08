Tennis, Berrettini vince all'esordio a New York: avanza anche Djokovic, fuori Thiem

Esordio sofferto per Matteo Berrettini al "Western and Southern Open" (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi), che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York.

L’azzurro, numero 8 della classifica Atp e testa di serie numero 6 del torneo, ha superato per 6-4 6-7(5) 7-5 il finlandese Ruusuvuori, 21enne qualificato numero 100 del ranking mondiale, dopo aver servito per il match sul 6-4 5-4 sprecando anche un match point.

Stasera il romano, tornerà in campo nel match di ottavi di finale contro l’americano Opelka, che ha battuto 6-3 7-6(4) l’argentino Schwartzman, nono favorito a New York. Esordio vincente anche per il numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha sconfitto 7-6(2) 6-4 il qualificato lituano Berankis, mentre lascia il torneo l’austriaco Thiem, seconda teste di serie, sorpreso dal serbo Krajinovic, numero 32 mondiale, con un netto 6-2 6-1.

Avanza agli ottavi anche Andy Murray, iscritto grazie ad un wild card, che ha superato Alexander Zverev, numero 7 Atp, con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Altri risultati di secondo turno: Medvedev (Rus, 3) b. Giron (Usa, q) 6-4 6-4 Bautista Agut (Esp, 8) b. Gasquet (Fra) 7-5 6-1 Fucsovics (Hun, q) b. Dimitrov (Bul, 14) 7-5 4-6 6-2

