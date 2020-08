Tennis, Djokovic vince il Masters 1000 di Cincinnati: battuto Raonic in finale

Il numero 1 al mondo Novak Djokovic, ancora imbattuto nel 2020, ha vinto il Cincinnati Masters 1000 per la seconda volta nella sua carriera, battendo il canadese Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 nella finale di sabato a New York dove si trovava il torneo.

Il serbo, più che mai il grande favorito degli US Open che inizieranno lunedì a Flushing Meadows, si unisce a Rafael Nadal come detentore del record per numero di vittorie al Masters 1000 con 35 titoli.

