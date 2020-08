Nazionale, i nuovi convocati si sottopongono al rito della canzone: il video

Divertimento e tanta voglia di fare gruppo, passando dei momenti spensierati insieme, quelli vissuti questa sera dalla Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, in ritiro a Coverciano per preparare la prima gara del proprio girone di 'Nations League' edizione 2020-2021.

Come testimoniato dal profilo instagram di Leonardo Bonucci, infatti, dopo cena gli azzurri sono rimasti nella sala da pranzo del centro tecnico per quello che ormai è un vero e proprio rito di iniziazione per i neo convocati in azzurro.

Quest’ultimi infatti si sono alternati su una sedia ed hanno cantato davanti ai propri compagni di squadra. Il centrocampista Manuel Locatelli ha intonato le parole e la melodia di 'Azzurrò di Adriano Celentano, seguito da Alessandro Bastoni che ha cantato 50 special' dei Lunapop.

