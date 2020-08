Serie A 2020-21, inizio del campionato confermato il 19 settembre

Il Consiglio Federale di oggi ha confermato che l’inizio del prossimo campionato di Serie A si svolgerà nel weekend del 19 e 20 settembre. La riunione dei vertici delle massime istituzioni della Serie A ha deciso di non far slittare la data alla settimana successiva come era stato ipotizzato negli ultimi giorni.

La finale della Coppa Italia si giocherà il 19 maggio 2021. La Serie A partirà nel weekend del 19-20 settembre e si concluderà il 23 maggio 2021. La Serie B comincerà il 26 settembre e terminerà il 7 maggio 2021 per quanto riguarda la stagione regolare, mentre la Serie C si aprirà il 27 settembre per concludersi il 25 aprile 2021.

I campionati di Serie D, infine, cominceranno il 27 settembre, mentre la Coppa Italia di categoria prenderà il via il 20 settembre.

