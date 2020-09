Serie A, il calendario: la Juve alla prima con la Samp, il Crotone in casa del Genoa

La Serie A parte il 19 settembre con Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Hellas Verona-Roma. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter saranno invece posticipate. Si è appena concluso il sorteggio del campionato di serie A in diretta streaming sui canali della Lega.

Subito battesimo importante per la Juventus di Pirlo che affronterà alla seconda giornata la Roma di Fonseca e alla terza il Napoli di Gattuso. Alla quarta giornata arriva il derby di Milano tra Inter e Milan mentre la stracittadina di Genova è prevista alla sesta e quella di Torino alla decima.

Il penultimo atto della stagione, forse decisivo per lo scudetto, sarà caratterizzato dal derby della capitale tra Lazio-Roma e il derby «d’Italia» tra Inter e Juve.

La Lega calcio di Serie A ha comunicato la seguenti variazioni al calendario iniziale della Serie A e della Coppa Italia. Il turno infrasettimanale del massimo campionato, in programma inizialmente mercoledì 3 febbraio 2021, viene posticipato a mercoledì 3 marzo 2021. Le semifinali d’andata di coppa si disputeranno mercoledì 3 febbraio (e non mercoledì 10 febbraio) 2021; quelle di ritorno andranno in scena mercoledì 10 febbraio e non mercoledì 3 marzo 2021.

