Si interrompe al terzo turno il cammino di Salvatore Caruso agli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.

Per la seconda volta in carriera (dopo Roland Garros 2019) al terzo turno in uno Slam, il 27enne palermitano cede per 6-0 6-4 6-0 al russo Andrey Rublev, numero 14 Atp e decimo favorito del seeding.

© Riproduzione riservata