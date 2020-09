Serie C, il calendario: ecco i match della prima giornata di calabresi e siciliane

Anche il campionato di Serie C è pronto a ricominciare dopo l'interruzione per la pandemia di Coronavirus. Sorteggiati oggi i calendari dei tre gironi, la prima giornata è fissata ufficialmente per domenica 27 settembre.

Occhi puntati sul girone C dove sono presenti le calabresi (Catanzaro e Vibonese) e le siciliane (Catania, Palermo e Trapani). Nella prima giornata il Catanzaro sarà di scena a Potenza mentre la Vibonese sarà ospite della Cavese.

Per quanto riguarda le siciliane, il neopromosso Palermo farà il suo esordio a Teramo, impegno interno per il Catania contro la Paganese e per il Trapani che riceverà la Casertana.

La prima giornata: Avellino – Turris; Catania – Paganese; Cavese – Vibonese; Juve Stabia – Monopoli; Potenza – Catanzaro; Teramo – Palermo; Ternana – Viterbese; Trapani – Casertana; Virtus Francavilla – Bari; Y – X.

