Luis Suarez supera l'esame di italiano all'Università di Perugia

Luis Suarez ha superato l’esame di italiano all’Università per Stranieri di Perugia. L’esame si è svolto in forma scritta e orale. Tutto si è svolto piuttosto rapidamente. Suarez ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello 'b1'.

Con tutte e quattro le abilità: produzione orale e scritta e comprensione, anche questa orale e scritta. Nel corso della sua permanenza nella struttura dell’Università per Stranieri di Perugia, l’attaccante è apparso molto cordiale.

Ha anche fatto delle foto con dei bambini. All’uscita dalla palazzina il 'pistolero' non ha fatto dichiarazioni. Sempre in taxi è ripartito per l’aeroporto, scusandosi con la rettrice Giuliana Grego Bolli che non ha potuto incontrare.

