Internazionali d'Italia, Djokovic batte Ruud e centra la decima finale a Roma

Novak Djokovic batte in due set (7-5 6-3) il norvegese Casper Ruud e giocherà la sua decima finale agli Internazionali di Roma.

Il numero uno del mondo ha faticato a imporre il suo gioco rischiando, più di una volta, di compromettere il primo set, poi vinto con fatica. Meno difficoltà invece nella seconda frazione: è bastato un break per portare a casa la partita. Djokovic attende ora il vincente della sfida tra Schwartzman e Shapovalov.

«Sento sempre il supporto del pubblico di Roma e oggi è stato bello rivedere la gente sugli spalti. Tanti giovani, che spero possano prendere presto in mano la racchetta e giocare a tennis», ha detto il serbo, commentando il ritorno del pubblico al Centrale del tennis del Foro Italico, presente oggi per la prima volta in occasione delle semifinali degli Open Bnl d’Italia.

