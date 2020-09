Positivo al Covid un calciatore del Torino, giocatore in isolamento

Il Torino comunica che in seguito ai tamponi di routine, svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc, è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze.

Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo.

