Serie C, scongiurato lo sciopero dei calciatori: squadre in campo nel weekend

Niente sciopero e serie C in campo nel weekend. Lega Pro e Aic hanno trovato un’intesa scongiurando la protesta annunciata nei giorni scorsi dall’Assocalciatori che avrebbe fatto saltare la prima giornata di campionato.

In una nota l’Assocalciatori fa sapere che "in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’assemblea delle società di Lega Pro".

Il nodo della questione era l’impossibilità di trovare un accordo fra le parti sulle norma delle liste a numero chiuso a 22 calciatori. Il Palermo giocherà domenica alle 15 sul campo del Teramo.

«Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta così la decisione di revocare lo sciopero indetto per la prima giornata di Lega Pro. «I tifosi della Serie C meritano di ricominciare - aggiunge - intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione che è stata trovata scongiura uno stallo che avrebbe compromesso la loro grande passione».

«Con un dialogo ampio e articolato sulla sostenibilità della Serie C, la Figc si è assunta l’onere di avvicinare posizioni molto distanti. Desidero ringraziare sia l’Aic - conclude Gravina - che la Lega Pro per la disponibilità e la responsabilità dimostrata, d’ora in avanti sarà il campo a parlare».

