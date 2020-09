Gp di Russia: Bottas vince davanti a Verstappen, Hamilton penalizzato e terzo

È la Mercedes di Bottas, a sorpresa, a passare per prima il traguardo del Gp di Russia, seguita da un ottimo Verstappen su Red Bull.

Solo terzo il campione in carica Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi a metà gara per due irregolarità e protagonista comunque di una grande rimonta, ma costretto a rimandare l’appuntamento con il record di Schumacher, 91 vittorie in Formula 1. Sesto Charles Leclerc.

Nuova gara da dimenticare per Sebastian Vettel. Con la sua Ferrari il pilota tedesco chiude il Gran Premio di Russia al 13/o posto. Nella top ten quarto posto per la Racing Point di Perez davanti alla Renault di Ricciardo. Settima l’altra Renault di Ocon davanti alle Alpha Tauri di Kvyat e Gasly. Chiude la Top ten la Red Bull di Albon che ha preceduto la Alfa Romeo di Giovinazzi.

